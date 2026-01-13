Росфинмониторинг повысит порог контроля по сделкам с недвижимостью до ₽75 млн

Росфинмониторинг подготовил проект приказа, согласно которому планируется увеличить порог суммы, при превышении которого кредитные организации обязаны направлять сведения об операциях с недвижимостью в финразведку. Об этом говорится в тексте документа, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно предложению, для банков и филиалов иностранных кредитных организаций, работающих на территории России, порог будет установлен на уровне 75 млн рублей или эквивалента в иностранной валюте. В случае превышения этой суммы информация об операции подлежит обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Отдельно в проекте отмечено, что для организаций, выступающих посредниками в сделках купли-продажи недвижимости, такой порог предлагается установить на уровне 5 млн рублей.
Как следует из документа, все субъекты, на которых распространяется действие приказа — банки, зарубежные филиалы и посредники — начнут предоставлять отчётность об операциях, подпадающих под новый порог, по истечении 15 календарных дней с момента вступления приказа в силу.
Проект приказа опубликован для общественного обсуждения и нормативного согласования. Ожидается, что нововведение позволит сфокусировать контроль финразведки на действительно крупных операциях, снизив при этом нагрузку на банки при работе с менее значительными по объёму сделками.
