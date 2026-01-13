Процентная ставка по ипотеке в Башкирии: как она снизилась к концу 2025 года

В начале 2025-го средняя ипотечная ставка в республике составляла 9,49%. В течение первого полугодия наблюдалось ее последовательное снижение, и в июле показатель достиг минимального значения — ровно 8%. Однако с августа ставка начала постепенно расти, поднявшись в октябре до 8,1%. В ноябре зафиксировано незначительное снижение до 8,08%.