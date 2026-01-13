Процентная ставка по ипотеке в Башкирии: как она снизилась к концу 2025 года

Центральный банк России опубликовал статистику средних процентных ставок по жилищным кредитам за период с января по ноябрь 2025 года. Данные были обнародованы на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы.
В начале 2025-го средняя ипотечная ставка в республике составляла 9,49%. В течение первого полугодия наблюдалось ее последовательное снижение, и в июле показатель достиг минимального значения — ровно 8%. Однако с августа ставка начала постепенно расти, поднявшись в октябре до 8,1%. В ноябре зафиксировано незначительное снижение до 8,08%.
При этом среднероссийский уровень в ноябре был заметно ниже — 7,77%. Статистика также показывает сильную региональную дифференциацию. Самые низкие средние ставки сложились в Бурятии (4,62%), Сахалинской (4,81%) и Амурской (4,9%) областях. Наиболее высокие ставки зафиксированы в Чечне (14,75%) и Ингушетии (14,42%).