Южнокорейский автоконцерн возвращает свои машины в Россию

Роспатент зарегистрировал в РФ два товарных знака ушедшей из страны компании Kia.
Компания Kia, ранее ушедшая с российского рынка, зарегистрировала в стране два товарных знака. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.
«Компания подала заявки в ведомство в августе и в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации товарных знаков в России со сроком действия до 2034 года», — отмечается в материалах. Данные передает РИА Новости.
Под этими знаками южнокорейский автопроизводитель получает право продавать на территории России легковые автомобили и другие товары. Регистрация также покрывает такие категории, как моторные лодки, велосипеды и услуги по электронной передаче данных.
Штаб-квартира Kia Corporation находится в Южной Корее, а ее глобальное производство превышает 1.4 миллиона автомобилей в год. В компании работают более 40 тысяч сотрудников по всему миру.