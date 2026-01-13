Пермский пороховой завод планируют объединить с институтом

«Пермский пороховой завод» и Научно-исследовательский институт полимерных материалов могут войти в одно научно-производственное объединение. Такая модель работы уже практиковалась в советский период. В 1970-е годы обе структуры входили в единое НПО им. Кирова«, — пишет “Коммерсант-Прикамье” со ссылкой на источники.