Пермский пороховой завод планируют объединить с институтом

Пермский пороховой завод ждут структурные изменения.
Единое научно-производственное объединение может появиться в Перми при слиянии ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Такой вариант развития предприятия рассматривается структурой Ростеха, управляющей заводом — АО «Технодинамика».
«Пермский пороховой завод» и Научно-исследовательский институт полимерных материалов могут войти в одно научно-производственное объединение. Такая модель работы уже практиковалась в советский период. В 1970-е годы обе структуры входили в единое НПО им. Кирова«, — пишет “Коммерсант-Прикамье” со ссылкой на источники.
Пермский пороховой завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, пороха для стрелкового оружия и другие изделия военного назначения. Институт, по плану, будет заниматься научными и опытно-конструкторскими разработками.