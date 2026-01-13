Какой в России будет средняя ставка по ипотеке в 2026 году

Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам, однако это зависит от условий конкретного кредитного договора и может потребовать подписания допсоглашения, пишет «Национальная служба новостей». В договорах с переменной ставкой, где процент рассчитывается как сумма ключевой ставки ЦБ и маржи банка, действует иной порядок. В таких случаях закон обязывает банк уведомлять клиента об изменении ставки и производить перерасчет платежей в установленную договором дату при снижении ключевой ставки.