Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обслуживание рекультивированной свалки в Челябинске обойдется в 111 млн рублей

В Челябинске продлили договор на обслуживание закрытой городской свалки.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

Администрация Челябинска подписала договор с подрядчиком на содержание рекультивированной городской свалки в Металлургическом районе. Контракт получило ООО «Баромембранная технология — сервис». Эта же компания занималась обслуживанием свалки в прошлые годы.

Начальная цена работ при аукционе не изменилась — фирма получит 110,9 млн рублей.

Подрядчику предстоит до 22 декабря 2026 года обслуживать систему сбора и очищения жидках стоков, а также установки по сбору и утилизации биогаза.

Напомним, рекультивация мусорного полигона шла с 2019 года. Свалку площадью 750 тыс. квадратных метров превратили в зеленый холм, оборудовали системами сбора газа и фильтрата.