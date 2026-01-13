Обслуживание рекультивированной свалки в Челябинске обойдется в 111 млн рублей

Администрация Челябинска подписала договор с подрядчиком на содержание рекультивированной городской свалки в Металлургическом районе. Контракт получило ООО «Баромембранная технология — сервис». Эта же компания занималась обслуживанием свалки в прошлые годы.
Начальная цена работ при аукционе не изменилась — фирма получит 110,9 млн рублей.
Подрядчику предстоит до 22 декабря 2026 года обслуживать систему сбора и очищения жидках стоков, а также установки по сбору и утилизации биогаза.
Напомним, рекультивация мусорного полигона шла с 2019 года. Свалку площадью 750 тыс. квадратных метров превратили в зеленый холм, оборудовали системами сбора газа и фильтрата.