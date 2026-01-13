Ричмонд
Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика

На 1 января 2026 года в республике действуют около 18,2 тыс. компаний с иностранным участием.

Источник: Нацкомстат Узбекистана

Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю. Об этом свидетельствуют данные Национального комитета республики по статистике.

На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.

По информации Нацкомстата, на 1 января 2026 года в республике действуют 18 164 компании с иностранными инвестициями. Из них 4 247 являются совместными, а 13 917 — иностранные предприятия.

Число действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 января этого года увеличилось на 3 293 единицы (на 22,1%) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. На 1 января их количество составило 909. В тройку также вошли Китай (748) и Турция (496).

Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.