Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика

Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю. Об этом свидетельствуют данные Национального комитета республики по статистике.
На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.
По информации Нацкомстата, на 1 января 2026 года в республике действуют 18 164 компании с иностранными инвестициями. Из них 4 247 являются совместными, а 13 917 — иностранные предприятия.
Число действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 января этого года увеличилось на 3 293 единицы (на 22,1%) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. На 1 января их количество составило 909. В тройку также вошли Китай (748) и Турция (496).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.