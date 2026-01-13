Коллекцию картин бывшего гендиректора пермского холдинга «Камская долина» оценили в 12,5 тысячи рублей

АО «Камская долина» было образовано в 1992 году. Работой холдинга руководили Андрей Гладиков и Алевтина Романова. В 2017 году у компании начались финансовые сложности, в итоге юридические лица и топ-менеджмент были признаны банкротами. Долги Гладикова оценивались в 1,46 млрд рублей.