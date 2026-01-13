Коллекцию картин бывшего гендиректора пермского холдинга «Камская долина» оценили в 12,5 тысячи рублей

Аукцион пройдет в феврале.
Картины из коллекции бывшего генерального директора пермской строительной компании «Камская долина» Андрея Гладикова выставили на торги. Пять произведений искусства, которыми владеет признанный банкротом бизнесмен, оценили в 12,5 тысячи рублей.
«Финансовый управляющий Андрея Гладикова выставил на торги коллекцию картин должника. Торги запланированы на 2 февраля. Картины продаются единым лотом по начальной цене 12,5 тыс. рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «Федресурса».
АО «Камская долина» было образовано в 1992 году. Работой холдинга руководили Андрей Гладиков и Алевтина Романова. В 2017 году у компании начались финансовые сложности, в итоге юридические лица и топ-менеджмент были признаны банкротами. Долги Гладикова оценивались в 1,46 млрд рублей.