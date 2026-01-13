Россиянам спрогнозировали разброс ипотечных ставок в 2026 году

Эксперт пояснила, что главным ориентиром для всего финансового рынка остаётся ключевая ставка Банка России. Опираясь на прогноз ЦБ, который допускает её снижение до 12−13% к концу 2026 года, Сташкова ожидает положительного эффекта для ипотечного сегмента. Эта тенденция, по её мнению, приведёт к снижению процентных ставок по кредитам и оживлению рынка. Объём выдач в 2026 году может вырасти на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 4,6 триллиона рублей.