Россиянам спрогнозировали разброс ипотечных ставок в 2026 году

Средние ставки по рыночной ипотеке в наступившем году могут составить около 15% для новостроек и приблизиться к 17% для вторичного жилья. Такой прогноз Газете.ru дала финансист Екатерина Сташкова.
Эксперт пояснила, что главным ориентиром для всего финансового рынка остаётся ключевая ставка Банка России. Опираясь на прогноз ЦБ, который допускает её снижение до 12−13% к концу 2026 года, Сташкова ожидает положительного эффекта для ипотечного сегмента. Эта тенденция, по её мнению, приведёт к снижению процентных ставок по кредитам и оживлению рынка. Объём выдач в 2026 году может вырасти на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 4,6 триллиона рублей.
При этом эксперт подчеркнула, что хотя ключевая ставка ЦБ — главный фактор, ипотечная не является её прямым отражением. Конечная ставка для заёмщика — это, по словам Сташковой, сложная формула: ключевая ставка плюс надбавка банка, которая включает оценку рисков, маржу и прочие факторы. Она констатировала, что для того, чтобы рыночная ипотека достигла уровня в 12%, ключевая ставка должна находиться в районе 8−10%.
Ранее KP.RU сообщил, что с февраля 2026 года вступит в силу поправка в закон, где говорится, что льготную семейную ипотеку можно будет оформить один раз.