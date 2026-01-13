Владеющий сетью Uniqlo японский холдинг зарегистрировал товарный знак в РФ

Японский холдинг Fast Retailing Co., который владеет сетью магазинов повседневной одежды Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак «Юникло», следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент).
Соответствующие документы были поданы этой организацией в российское ведомство в конце августа 2025 года. Товарный знак зарегистрирован в одном классе международной классификации товаров и услуг, который включает одежду, обувь, головные уборы и нижнее бельё.
Всего, согласно информации Роспатента, Fast Retailing Co. имеет уже около 27 зарегистрированных в РФ товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo. Ещё два знака касаются деятельности компании GU. Кроме того, имеются ещё три товарных знака Fast Retailing Co.
Напомним, Fast Retailing Co. объявила о приостановке деятельности в России в марте 2022 года. В августе 2023 года появилась информация, что Uniqlo полностью прекратила бизнес в стране.
В мае сообщалось, что японский холдинг не намерен возвращаться в РФ. Об этом основатель бренда одежды Uniqlo Тадаси Янаи рассказал председателю «Деловой России» Алексею Репику. Янаи признался, что на это решение оказали влияние акции протеста, которые прошли у офисов компании.