Владеющий сетью Uniqlo японский холдинг зарегистрировал товарный знак в РФ

Всего, согласно информации Роспатента, Fast Retailing Co. имеет уже около 27 зарегистрированных в РФ товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo. Ещё два знака касаются деятельности компании GU. Кроме того, имеются ещё три товарных знака Fast Retailing Co.