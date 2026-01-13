Семейную ипотеку отменили в двух городах Нижегородской области с 2026 года

С начала 2026 года в двух населенных пунктах Нижегородской области — Городце и Заволжье — прекращено действие программы «Семейная ипотека» на приобретение жилья на вторичном рынке. Теперь покупка готовых квартир по субсидированной ставке, не превышающей 6% годовых, в этих городах стала невозможной. Актуальный перечень городов, участвующих в программе, опубликован компанией ДОМ.РФ.
В настоящее время, с 1 января, возможность оформить семейную ипотеку на вторичное жилье сохраняется для жителей 20 городов области, включая Балахну, Богородск и другие. Полный список состоит из 20 городов.
Всего в обновленный список вошло 891 город из 83 субъектов Российской Федерации. В общий список было добавлено 22 новых города, например, Елец в Липецкой области и Орск в Оренбургской области. Речь идет о городах, в которых в начале 2026 года возводится не более двух многоквартирных домов.
Квартиру на вторичном рынке по льготной программе могут приобрести семьи с детьми до 6 лет включительно. Данный вид кредита доступен только один раз. Обязательное условие — отсутствие родственных связей с продавцом приобретаемого жилья, а дом не должен быть старше 20 лет и находиться в аварийном состоянии.
Программа «Семейная ипотека» на вторичное жилье была введена в действие в начале предыдущего года. Первоначально в списке значился 901 город, в том числе 22 города Нижегородской области.
Перечень обновляется дважды в год — по состоянию на 1 января и 1 июля. Предыдущая версия списка включала 884 города. На тот момент изменения в Нижегородской области не производились.
Ранее в Государственной Думе обсуждалась идея расширения программы «Семейная ипотека» на всю территорию вторичного рынка жилья. Параллельно в правительстве РФ рассматривается вопрос об ужесточении условий данной государственной программы.
Планируется, что в 2026 году ставка будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: для родителей двоих детей она останется на уровне 6%, для семей с одним ребенком — вырастет до 12%, а для многодетных семей — снизится до 4%.
В текущем году предполагается принятие законопроекта о предоставлении ипотечных каникул семьям с детьми. Данный закон позволит заемщикам приостановить выплаты по ипотечному кредиту после рождения или усыновления второго и последующих детей.
Ранее более 1100 нижегородских многодетных семей получили земельные участки.