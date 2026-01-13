Семейную ипотеку отменили в двух городах Нижегородской области с 2026 года

Всего в обновленный список вошло 891 город из 83 субъектов Российской Федерации. В общий список было добавлено 22 новых города, например, Елец в Липецкой области и Орск в Оренбургской области. Речь идет о городах, в которых в начале 2026 года возводится не более двух многоквартирных домов.