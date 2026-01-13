Жителей Башкирии ждут изменения тарифов на услуги связи

Проект приказа разработан антимонопольной службой после соответствующего обращения от ПАО «Башинформсвязь».
Тарифы на 2026 год для «Башинформсвязи» рассчитаны с применением метода предельного ценообразования, отмечается в пояснительной записке к проекту приказа ФАС.
«Индекс увеличения тарифов на регулируемые услуги местной телефонной связи, услуги по предоставлению внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, на услугу по передаче внутренней телеграммы на 2026 год в среднем для ПАО “Башинформсвязь” составит 4,2%», — говорится в документе.
При этом тарифы на услуги по предоставлению местной телефонной связи изменятся на 4,6%; предоставлению внутризоновых телефонных соединений — на 3,4%; передаче внутренней телеграммы — на 4,9%.
Тарифы на услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сохранятся на уровне действующих.
Как подчеркнули в ФАС, увеличение тарифов на услуги связи «не окажет существенного влияния на социально-экономические последствия их установления для населения и отдельных видов экономической деятельности».
