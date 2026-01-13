Ричмонд
Жителей Башкирии ждут изменения тарифов на услуги связи

ФАС России подготовила проект приказа, касающийся увеличения на 2026 год предельных максимальных уровней тарифов на услуги, предоставляемые ПАО «Башинформсвязь» на территории Башкирии. Документ опубликован на федеральном портале НПА.

Источник: Башинформ

Проект приказа разработан антимонопольной службой после соответствующего обращения от ПАО «Башинформсвязь».

Тарифы на 2026 год для «Башинформсвязи» рассчитаны с применением метода предельного ценообразования, отмечается в пояснительной записке к проекту приказа ФАС.

«Индекс увеличения тарифов на регулируемые услуги местной телефонной связи, услуги по предоставлению внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, на услугу по передаче внутренней телеграммы на 2026 год в среднем для ПАО “Башинформсвязь” составит 4,2%», — говорится в документе.

При этом тарифы на услуги по предоставлению местной телефонной связи изменятся на 4,6%; предоставлению внутризоновых телефонных соединений — на 3,4%; передаче внутренней телеграммы — на 4,9%.

Тарифы на услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сохранятся на уровне действующих.

Как подчеркнули в ФАС, увеличение тарифов на услуги связи «не окажет существенного влияния на социально-экономические последствия их установления для населения и отдельных видов экономической деятельности».

Ранее в правительстве Башкирии рассказали о важных изменениях в законах.