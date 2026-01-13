В ХМАО за год почти полностью обновился топ-10 самых богатых предпринимательниц

Общая стоимость бизнеса группы компаний, где задействована Франц, оценивается примерно в 1,6 млрд рублей, однако предпринимательнице принадлежит 50% долей в ключевых активах. С учетом этого стоимость ее доли составляет около 803 млн рублей, именно эта сумма была учтена при формировании рейтинга.