В ХМАО за год почти полностью обновился топ-10 самых богатых предпринимательниц

Предпринимательницы ХМАО заработали десятки миллиардов рублей в 2025 году.
Самые богатые женщины ХМАО зарабатывают миллиарды на нефти, торговле и медицине. В 2025 году рейтинг успешных предпринимательниц обновился почти полностью. Агентство URA.RU выяснило, кто вошел в топ и какими активами владеют богатейшие бизнес-вумен ХМАО.
Рейтинг составлен на основе данных бухгалтерской отчетности, размещенной в СБИС и на портале БФО. Учтена стоимость долей, находящихся во владении бизнес-вумен.
1 место — Инна Вайншток.
Инна Вайншток вошла в число крупнейших бизнес-вумен ХМАО в 2024 году и сохранила свои позиции в рейтинге. Ключевой актив предпринимательницы — Западно-Сибирская промышленная компания (ЗСПК), оказывающая сервисные услуги для предприятий нефтяной отрасли. Вайншток принадлежит около 92% компании.
Помимо ЗСПК, она владеет долями в компаниях «Контакт-Ресурс», «Гидротех-Таун», «Артис ДАРТ» и «Ранита-М», работающих в сфере аренды и управления активами. Совокупная стоимость бизнеса Инны Вайншток оценивается более чем в 9,4 млрд рублей, а годовая выручка превышает 2,3 млрд рублей.
2 место — Светлана Тюрина.
Светлана Тюрина контролирует одну из крупнейших в стране сетей по продаже автозапчастей. В ее бизнес-портфель входят компании «Бетаком», «Авто-Волга», «Авто-Арсенал», «Каматехника» и еще несколько торговых структур, работающих в разных регионах России.
Основной профиль бизнеса — поставка запчастей для грузовой и спецтехники. Совокупная стоимость активов предпринимательницы оценивается в 3,34 млрд рублей, а суммарная выручка сети превышает 3,5 млрд рублей.
3 место — Марина Миннигулова (Нефтеюганск).
Марина Миннигулова является владельцем нефтетранспортных компаний «Салым-Ойл» и «Югратрансойл», специализирующихся на перевозке нефти и нефтепродуктов. Бизнес формально был оформлен на нее несколько лет назад и ранее принадлежал супругу.
По итогам 2024 года компании показали резкий рост финансовых показателей, а совокупная прибыль превысила полмиллиарда рублей. Стоимость активов Миннигуловой оценивается примерно в 3,1 млрд рублей.
4 место — Екатерина Чернышова.
Ключевой актив Екатерины Чернышовой — нефтесервисная компания «Прогресснефтесервис», работающая в Когалыме. Предприятие оказывает услуги для нефтяных компаний. Чернышовой принадлежит 75% бизнеса. Стоимость активов оценивается почти в два млрд рублей, выручка превышает 3,6 млрд рублей.
5 место — Анна Бойко (Сургут).
Анна Бойко входит в число заметных бизнес-вумен Сургута, работающих в строительном сегменте. Ее основной актив — компания «ПРОФИ-Комплект», которая специализируется на поставках материалов и изделий для строительных и отделочных работ.
Предприятие действует с 2011. Бойко является единственным учредителем и руководителем компании, полностью контролируя операционную и финансовую деятельность бизнеса. По данным открытых реестров, стоимость активов «ПРОФИ-Комплекта» оценивается примерно в 1,4 миллиарда рублей.
6 место — Людмила Пигур (Нижневартовск).
Людмила Пигур контролирует АО ПКФ «Спецмонтаж-2» — предприятие, специализирующееся на выпуске спецодежды и форменной экипировки. Компания работает с крупными корпоративными заказчиками и промышленными предприятиями. Стоимость активов оценивается более чем в 1,14 млрд рублей, при выручке почти три млрд рублей.
7 место — Альбина Гасанова (Сургут).
Альбина Гасанова развивает бизнес в сфере медицины и медицинских услуг. В ее активы входят компании «Центр Медицины», «Профмедикал Групп», стоматологические клиники и медицинские сервисы в нескольких регионах.
Совокупная стоимость активов превышает 1,1 млрд рублей, а выручка компаний составляет около 1,06 млрд рублей.
8 место — Евгения Адарчук (Нижневартовск).
Евгения Адарчук владеет компанией «Меркурий», специализирующейся на аренде и лизинге транспортных средств. Бизнес ориентирован на корпоративных клиентов и работает преимущественно в Югре. Стоимость ее активов оценивается в 1,06 млрд рублей, при сопоставимой годовой выручке.
9 место — Луиза Франц (Нижневартовск).
Луиза Франц вошла в рейтинг благодаря участию в крупном нефтесервисном бизнесе. Ее ключевой актив — НПО «Гидропромсервис», выпускающее оборудование и комплектующие для бурения и обслуживания нефтяных скважин. Компания работает с 2012 года и поставляет продукцию нефтяным предприятиям.
Общая стоимость бизнеса группы компаний, где задействована Франц, оценивается примерно в 1,6 млрд рублей, однако предпринимательнице принадлежит 50% долей в ключевых активах. С учетом этого стоимость ее доли составляет около 803 млн рублей, именно эта сумма была учтена при формировании рейтинга.
Помимо нефтесервиса, Франц развивает собственные проекты: зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сфере ювелирных изделий и часов, а также владеет транспортной компанией «АМК».
10 место — Елена Хортюк (Нефтеюганск).
Елена Хортюк замыкает десятку самых успешных бизнес-вумен ХМАО. Ее ключевой актив — компания «Эксперт Групп», зарегистрированная в Нефтеюганске и работающая в сфере услуг, связанных с добычей нефти, газа и других полезных ископаемых. Предприятие действует с 2015 года, Хортюк является его единственным владельцем.
Помимо этого, предпринимательница зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и ведет деятельность в сфере аренды и лизинга недвижимости. Совокупная стоимость ее бизнеса оценивается почти в 800 млн рублей, а годовая выручка составила 241 млн руб.
Что изменилось.
По сравнению с 2024 годом состав рейтинга самых успешных бизнес-вумен ХМАО обновился почти полностью. В списке 2025 года сохранили свои позиции только две предпринимательницы — Вайншток и Миннигулова. Обе сумели удержать финансовые показатели на уровне, позволяющем остаться в числе богатейших женщин региона.
Из рейтинга выбыла Диляра Родомакина, которая в 2024 году занимала второе место после получения крупных финансовых вливаний в компанию «Инновациястрой». Также в обновленный список не вошла Мария Королева, ранее входившая в число самых состоятельных предпринимательниц Югры благодаря бизнесу по ремонту нефтяных скважин. Остальные участницы рейтинга 2025 года — новые фигуры, ранее не представленные в подобных списках.