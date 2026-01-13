Ввод нижегородского Дома правительства запланирован на I квартал 2026 года

Как писал «Ъ-Приволжье», строить Дом правительства начали в 2007 году, еще при губернаторе Валерии Шанцеве. В 2008 году работы остановили, не законсервировав, из-за чего впоследствии часть конструкций пришлось разбирать. Затем строительство поделили на блоки, которые вводят в обратном порядке: в 2018 году сдали третий блок, в 2020 году — второй, сейчас достраивают первый блок. Работы по последнему блоку ведет ООО «Комплексстрой», на данный момент стоимость контракта составляет 125,6 млн руб. Срок завершения работ по контракту — 15 декабря 2025 года.