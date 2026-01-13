Укрепление тенге придавило портфель банков

Вклады населения за 11 месяцев 2025.
Динамика клиентских средств в ноябре 2025-го формировалась на фоне укрепления тенге к доллару на 3,4% (с 530,5 до 512,5 тенге за доллар). Поэтому снижение остатков на банковских счетах в этом месяце не всегда означает физические оттоки и может быть следствием отрицательной курсовой переоценки.
Отчасти из-за этого в ноябре прервался десятимесячный номинальный рост розничных вкладов. Средства физлиц на счетах и депозитах физлиц сократились на 140 млрд тенге (до 26,6 трлн), или на номинальные 0,5% (здесь и далее расчеты Kursiv Research по данным Нацбанка РК). По нашим расчетам, клиенты забирали деньги с тенговых вкладов и валютных счетов, но пополняли валютные депозиты. Похоже, они сочли ноябрьский курс привлекательным: в отдельные дни доллар опускался до 512 тенге, хотя еще в начале октября он подскакивал до 550 тенге.
Семь из десяти банков первого эшелона (с активами свыше 2 трлн тенге) в ноябре столкнулись с оттоком розничных вкладов. Больше всех потерял крупнейший банк страны Халык (-106 млрд тенге), за ним следуют БЦК и Alatau (-23 млрд у каждого), а также Евразийский (-21 млрд). При этом именно Alatau среди значимых игроков стал аутсайдером по темпам снижения портфеля (-3,0%). Примечателен отток в RBK (-17 млрд тенге): в октябре этот банк был лидером по приросту вкладов на фоне новостей о продаже «Казахмыса» (обе структуры на тот момент контролировал бизнесмен Владимир Ким), и для него это был рекордный приток, сопоставимый с совокупным результатом за предыдущие 17 месяцев. Ноябрьские цифры сигнализируют о том, что период аномального роста завершен.
Номинальный рост вкладов в ноябре показали лишь три банка из первой когорты. Лидером месяца стал жилищно-сберегательный Отбасы (+60 млрд), который из-за своей бизнес-модели не конкурирует за деньги вкладчиков. Со значительным отставанием от него расположился Forte (+17 млрд), с символическим плюсом отчетный месяц закрыл Freedom (+4 млрд).
Среди игроков второго эшелона значительным притоком (относительно собственного портфеля) может похвастаться новичок сектора KMF (почти +2 млрд). Трансформация из микрофинансовой организации в банк в августе 2025 года позволила привлекать депозиты. Одна из самых высоких ставок по сберегательным вкладам в секторе в сочетании с мощной региональной сетью обеспечила новичку бодрый старт.
По итогам 11 месяцев 2025 года вклады населения увеличились на 2,0 трлн тенге (+8,3% номинально). На этом отрезке Kaspi (+453 млрд тенге за период) перехватил лидерство, обойдя Халык (+366 млрд), который до этого возглавлял список два месяца подряд. Побороться за первое место в годовом зачете еще может БЦК (+324 млрд). Из числа значимых игроков еще три организации отчитались о солидных притоках: Отбасы (+267 млрд тенге за период), Freedom (+216 млрд) и Bereke (+198 млрд). Условную планку прироста в 100 млрд тенге удалось преодолеть Forte (+144 млрд) и RBK (+121 млрд). Напротив, Alatau (-80 млрд) и Евразийский (-75 млрд) зафиксировали оттоки.
В относительном выражении лучшую динамику (среди топ-10 банков по активам) демонстрирует Freedom (+37% с начала года). За ним идут Bereke (+30%) и RBK (+19%). Forte идет четвертым в секторе (+13%), БЦК — пятым (+12%), а Отбасы замыкает шестерку лидеров (+11%). Только этой группе удалось расти быстрее рынка в целом (+8%). Напротив, самые низкие темпы (разумеется, без учета банков, чьи портфели просели) демонстрируют Kaspi (+7%) и Халык (+5%).
Вклады юрлиц за 11 месяцев 2025.
В ноябре корпоративные вклады, как и розничные, просели. Остатки на счетах и депозитах юрлиц сократились на 311 млрд тенге (до 19,3 трлн), или на 1,6% в номинальном выражении. Спад в корпоративном сегменте оказался даже глубже, чем в розничном, который стабильно превосходит его по объему. В месячном разрезе это пока вторая по размеру просадка в завершившемся году (отчетность за декабрь еще не опубликована). По нашим расчетам, в ноябре корпоративные клиенты забирали деньги с тенговых депозитов и валютных счетов, но пополняли тенговые счета и валютные депозиты.
Единственным игроком из первого эшелона, который в ноябре заметно прирос корпоративными вкладами, стал Bereke (+88 млрд тенге, или 10,0% за месяц). Из числа значимых банков заметно прибавил Freedom (+18 млрд). Скромный прирост фиксируют Kaspi (+11 млрд), который не делает ставку на сегмент бизнес-вкладов, и Евразийский (+8 млрд). Вне первой десятки выделяется Altyn (+71 млрд, или +14,7%), который показывает лучшую динамику среди всех банков.
В абсолютном выражении серьезный отток в ноябре зафиксировал только Халык (-249 млрд), хотя относительно портфеля снижение было умеренным (-3,9%), лишь немногим больше динамики укрепления тенге. Просадка в других значимых банках, таких как БЦК (-98 млрд), RBK (-50 млрд), Forte (-48 млрд) и Отбасы (-13 млрд), в большей степени носит бумажный характер и вызвана отрицательной курсовой переоценкой. Исключением стал Alatau (-62 млрд, или −7,3%), портфель корпоративных средств которого просел сильнее валютной переоценки.
За 11 месяцев 2025 года совокупные средства юрлиц в системе выросли на 1,3 трлн тенге, или на 7,5% в номинале (на фоне укрепления нацвалюты на 2,4% за период). В первой десятке два игрока фиксировали ощутимое снижение: Евразийский (-169 млрд тенге за период, или −16%) и Alatau (-85 млрд, или −10%). Абсолютным аутсайдером банковского сектора стал игрок вне первой десятки — Ситибанк, чей портфель сократился на 199 млрд тенге, потеряв почти пятую часть своего объема.
В привлечении средств юрлиц больше других преуспел Халык (+563 млрд тенге за период). Его отрыв от конкурентов настолько велик, что победа в этой номинации по итогам полного 2025-го уже не вызывает сомнений. От лидера солидную дистанцию держит Forte (+339 млрд), который закрепился на втором месте и наверняка на нем закончит 2025 год. Этот дуэт намного опережает остальных участников рынка, даже других значимых игроков.
Еще четырем банкам из первого эшелона удалось преодолеть планку прироста в 100 млрд тенге: Bereke (+118 млрд), Freedom (+117 млрд), БЦК (+110 млрд) и Отбасы (+110 млрд). Скромные результаты у RBK (+60 млрд) и Kaspi (+47 млрд). Отдельного упоминания заслуживают два небольших китайских банка: Altyn (у китайской стороны 60% контроля) и Торгово-промышленный банк (полностью иностранный). За 11 месяцев они приросли на 133 млрд и 200 млрд соответственно, обойдя по объемам многих универсальных игроков.
В относительном выражении (если не брать в расчет банки с низкой базой и Отбасы, не специализирующийся на корпоративном фондировании) лучшую динамику демонстрирует Freedom (+25% с начала года). Еще три организации смогли прирасти деньгами юрлиц быстрее рынка (+8%): Forte (+19%), Bereke (+14%) и Халык (+10%). Ниже среднерыночных темпов (среди игроков с положительной динамикой) растут Kaspi (+7%) и БЦК (+5%).
Кредитный портфель за 11 месяцев 2025.
Ссудный портфель коммерческих банков (без учета обратного РЕПО) в ноябре вырос на 313 млрд тенге (до 41,9 трлн тенге), или на номинальные 0,8%. Для рынка в целом это самый низкий прирост за 11 месяцев 2025 года, но лидер месяца Kaspi (+206 млрд) показал свой лучший результат за весь год и обеспечил две трети всего рыночного прироста. Со значительным отставанием от лидера идет Отбасы (+65 млрд), далее расположились БЦК (+47 млрд), Bereke (+28 млрд), незначительно прирос RBK (+4 млрд). Из числа небольших игроков сопоставимый с крупными банками приток продемонстрировал Altyn (+28 млрд). Оставшиеся пять значимых банков зафиксировали спад кредитования: Alatau (-22 млрд), Forte (-21 млрд), Freedom (-12 млрд), Халык (-2 млрд) и Евразийский (-951 млн тенге).
Высокий ноябрьский прирост крупнейшего розничного банка объясняется проведением в этом месяце акции Kaspi Жұма. Как правило, банк устраивает фестивали распродаж трижды в год: в феврале, июне и ноябре. На этот раз осенняя акция стала для организатора более успешной, чем февральская и июньская: тогда ссудный портфель вырос на 151 млрд и 183 млрд тенге соответственно.
Благодаря ноябрьскому ускорению Kaspi (+1,4 трлн тенге за период) еще сильнее оторвался от конкурентов по итогам 11 месяцев. С заметным отставанием идут Forte (+1,0 трлн за период) и Халык (+909 млрд). Далее по объему прироста расположились БЦК (+659 млрд), RBK (+483 млрд) и Отбасы (+452 млрд). Умеренный рост демонстрируют Freedom (+216 млрд) и Bereke (+191 млрд), тогда как Евразийский показал более чем скромный результат (+39 млрд). Единственным банком из числа значимых, сократившим кредитование по итогам периода, стал Alatau (-67 млрд). В относительном выражении (если не брать в расчет банки с низкой базой) в тройку лидеров вошли банки с разным характером роста кредитования. Если Forte (+54% за 11 месяцев) и Freedom (+28%) планомерно наращивали кредитование на протяжении всего периода, то высокая накопленная динамика RBK (+43%) сложилась благодаря октябрьскому аномальному скачку, который Kursiv Research разбирал в предыдущем обзоре. Выше рынка (+18%) также растет Kaspi (+24%). Остальные из числа значимых банков — Bereke (+15%), Халык (+8%) и Евразийский (+2%) — показывают динамику ниже средних темпов.