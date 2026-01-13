Укрепление тенге придавило портфель банков

Семь из десяти банков первого эшелона (с активами свыше 2 трлн тенге) в ноябре столкнулись с оттоком розничных вкладов. Больше всех потерял крупнейший банк страны Халык (-106 млрд тенге), за ним следуют БЦК и Alatau (-23 млрд у каждого), а также Евразийский (-21 млрд). При этом именно Alatau среди значимых игроков стал аутсайдером по темпам снижения портфеля (-3,0%). Примечателен отток в RBK (-17 млрд тенге): в октябре этот банк был лидером по приросту вкладов на фоне новостей о продаже «Казахмыса» (обе структуры на тот момент контролировал бизнесмен Владимир Ким), и для него это был рекордный приток, сопоставимый с совокупным результатом за предыдущие 17 месяцев. Ноябрьские цифры сигнализируют о том, что период аномального роста завершен.