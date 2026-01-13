Семья съездила на неделю отдохнуть в плато Путорана за 7,37 млн рублей

Ассоциация туроператоров России раскрыла самый дорогой тур в Красноярском крае за 2025 год.
По информации ассоциации, экспедиция на плато Путорана с праздничной программой стала самым дорогим туром за 2025 год. Семья из четырех человек за семь суток совершила вертолетную экскурсию к водопадам, занималась трекингом, каякингом и водными прогулками.
Для них специально организовали программу с приглашением представителей коренных малочисленных народов Севера, приуроченную ко дню рождения одного из членов семьи.
Семидневная поездка к одному из самых притягательных туристических мест России обошлась в 7,37 млн рублей.
В тройку самых дорогих туров также вошел круиз по Шантарским островам в Хабаровском крае (6,6 млн рублей для семьи из шести человек) и новогодние каникулы в отеле, расположенном рядом с Кремлем (4,2 млн рублей).
