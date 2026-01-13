Ричмонд
Семья съездила на неделю отдохнуть в плато Путорана за 7,37 млн рублей

Они организовали тур, приуроченный ко дню рождения одного из членов семьи.

Источник: SuperOmsk.ru

Ассоциация туроператоров России раскрыла самый дорогой тур в Красноярском крае за 2025 год.

По информации ассоциации, экспедиция на плато Путорана с праздничной программой стала самым дорогим туром за 2025 год. Семья из четырех человек за семь суток совершила вертолетную экскурсию к водопадам, занималась трекингом, каякингом и водными прогулками.

Для них специально организовали программу с приглашением представителей коренных малочисленных народов Севера, приуроченную ко дню рождения одного из членов семьи.

Семидневная поездка к одному из самых притягательных туристических мест России обошлась в 7,37 млн рублей.

В тройку самых дорогих туров также вошел круиз по Шантарским островам в Хабаровском крае (6,6 млн рублей для семьи из шести человек) и новогодние каникулы в отеле, расположенном рядом с Кремлем (4,2 млн рублей).

