Продажи Lada на российском рынке составили около 330 тысяч автомобилей за год

В 2024 году объем реализации российской марки составил 436,2 тыс. автомобилей.
Lada Granta осталась самой продаваемой моделью в стране в четвертый год подряд — в 2025 году было продано 147 тыс. единиц. Второе место заняла Lada Vesta с объемом продаж 79,8 тыс. машин.
На российском рынке по итогам 2025 года лидером среди иностранных брендов стал Haval — 173,3 тыс. проданных автомобилей. Далее следуют два других китайских бренда: Chery (99,8 тыс. ед.) и Geely (94 тыс. ед.). Пятое место в рейтинге — белорусский Belgee с показателем 68,1 тыс. единиц.