Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпромторг РФ собирается снижать объемы параллельного импорта

Минпромторг РФ планирует переходить к нормальным правоотношениям с зарубежными правообладателями.

Источник: Комсомольская правда

Министерство промышленности и торговли РФ собирается последовательно снижать объемы параллельного импорта и переходить к нормальным правоотношениям с зарубежными правообладателями. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

«Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который на годы продлевает механизм параллельного импорта и некоторые другие меры по снижению негативных последствий санкционных действий Запада в отношении РФ. Механизм параллельного импорта позволяет ввозить товары в Россию без разрешения правообладателя. Мера действует в стране с мая 2022 года.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше