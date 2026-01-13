Минпромторг РФ собирается снижать объемы параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли РФ собирается последовательно снижать объемы параллельного импорта и переходить к нормальным правоотношениям с зарубежными правообладателями. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов.
«Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями», — сказал министр в интервью РИА Новости.
Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который на годы продлевает механизм параллельного импорта и некоторые другие меры по снижению негативных последствий санкционных действий Запада в отношении РФ. Механизм параллельного импорта позволяет ввозить товары в Россию без разрешения правообладателя. Мера действует в стране с мая 2022 года.