Изъятый у Каменщика аэропорт Домодедово продадут на торгах

На следующей неделе начнутся торги по продаже аэропорта Домодедово, передает «Ъ». Ранее он был изъят в пользу государства у бывшего бенефициара аэропорта Дмитрия Каменщика из Екатеринбурга.

Источник: Коммерсантъ

Заявки будут приниматься до 19 января. Торги по продаже 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» стартуют 20 января в 15:00 мск со стартовой ценой в размере 132 млрд руб. и задатком в 26,5 млрд руб. Шаг аукциона — 1,32 млрд руб.

Решением Арбитражного суда Подмосковья по иску Гепрокуратуры в июне активы Домодедово были изъяты в пользу государства. Владельцем холдинга стало Росимущество. В состав ООО «ДМЕ Холдинг» входит 25 организаций общей стоимостью более 1 трлн руб.

Ведомство подавало иск к владельцу Дмитрию Каменщику, его партнеру Валерию Когану и компаниям, которые владели активами Домодедово. Как считает Генпрокуратура, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом, поэтому сделки о приватизации необходимо было признать недействительной. В июле Дмитрий Каменщик просил приостановить передачу аэропорта государству.