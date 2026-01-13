Изъятый у Каменщика аэропорт Домодедово продадут на торгах

Ведомство подавало иск к владельцу Дмитрию Каменщику, его партнеру Валерию Когану и компаниям, которые владели активами Домодедово. Как считает Генпрокуратура, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом, поэтому сделки о приватизации необходимо было признать недействительной. В июле Дмитрий Каменщик просил приостановить передачу аэропорта государству.