Обновление двух новосибирских полигонов обойдётся городу в 2 миллиарда рублей

В 2016 и 2023 годах были заключены концессионные соглашения на строительство трёх новых полигонов ТБО в городе. Однако условия концессии не были выполнены. Региональные власти обещают новый «Правобережный полигон», договор планируют заключить в первой половине 2026 года. Окончательная стоимость проекта пока неизвестна, он проходит необходимые экспертизы для получения документации. После этого начнётся поиск подрядчика для концессии на «Правобережный».