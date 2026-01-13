Обновление двух новосибирских полигонов обойдётся городу в 2 миллиарда рублей

Ситуация с полигоном ТБО «Левобережный» вызывает беспокойство у жителей «Хилка» и его окрестностей. В течение многих лет полигон распространял ядовитую вонь, особенно во время сжигания мусора, что запрещено. Были зафиксированы даже летальные исходы после вдыхания мусорного дыма.
Новосибирцы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться с проблемой. В мэрии заявили, что «Левобережный» переполнен и в 2026 году прекратит принимать отходы. Отходы будут свозить на «Гусинобродский полигон».
В 2016 и 2023 годах были заключены концессионные соглашения на строительство трёх новых полигонов ТБО в городе. Однако условия концессии не были выполнены. Региональные власти обещают новый «Правобережный полигон», договор планируют заключить в первой половине 2026 года. Окончательная стоимость проекта пока неизвестна, он проходит необходимые экспертизы для получения документации. После этого начнётся поиск подрядчика для концессии на «Правобережный».
Также концессионным соглашением предусмотрена рекультивация существующих переполненных полигонов. Предполагаемая стоимость этого проекта оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.