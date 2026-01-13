Госэкспертиза рассмотрит вопрос о строительстве полигона в Стерлитамаке

Свою позицию горожане и эко-активисты аргументировали тем, что фактически полигон будет находиться внутри города, хоть и на участке, исключенном местными депутатами из границ населенного пункта. По мнению общественников, работа полигона негативно скажется на экологии Стерлитамака.