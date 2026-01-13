Продажи жилья «взлетели» в Казахстане

В декабре 2025 года в Казахстане было оформлено 53 128 сделок купли-продажи жилья, что на 32,9% больше, чем в ноябре, и на 6,2% больше, чем за год. Это стало максимумом за последние три года.
Больше всего жилой недвижимости было продано в Астане — 11 674 сделки, что на 31,7% больше, чем месяцем ранее, и на 17,8% больше, чем за год. Следом идет Алматы с 9 013 сделками, что на 21,1% больше, чем в ноябре, но лишь на 1,9% больше, чем в декабре 2024 года.
На третьем месте оказалась Карагандинская область с 3 804 сделками, что на 39,3% больше, чем в ноябре, и на 4,6% больше, чем за год. В Шымкенте было продано 2 111 квартир, что на 20,3% больше, чем в ноябре, но на 7,9% меньше, чем в декабре 2024 года.
Меньше всего сделок по жилью было совершено в области Ұлытау — всего 427, что на 26% больше, чем в ноябре, но на 33,8% меньше, чем за год.
Казахстанцы чаще всего покупали 1-комнатные квартиры — 15 323 сделки, за ними шли 2-комнатные квартиры — 15 122 сделки, и индивидуальные дома — 11 951 сделка. Лишь 8 664 сделки пришлось на 3-комнатные квартиры.
За 2025 год в Казахстане было оформлено 448 571 сделка купли-продажи жилья. Рост продаж в декабре совпал с резким увеличением изъятий пенсионных излишков на улучшение жилищных условий. В декабре было исполнено 339 124 заявки на единовременные пенсионные выплаты на жилье, что на 250 759 заявок больше, чем в ноябре. Общая сумма изъятых средств составила 221,4 млрд тенге, что в три раза больше, чем в ноябре (79,7 млрд тенге).