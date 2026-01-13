В Пермском крае количество убыточных предприятий приблизилось к 30%

Организации Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 319,9 млрд руб. Это на 13,2% ниже уровня предыдущего года. В их число не вошли субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, госучреждения, организации с численностью до 15 человек.