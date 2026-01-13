Ричмонд
В Пермском крае количество убыточных предприятий приблизилось к 30%

Убыток нерентабельных организаций составил 35,6 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Пермьстат опубликовал данные о финансовых результатах деятельности организаций Прикамья за январь-октябрь 2025 года. В целом по краю 27,9% из них завершили отчетный период с общим убытком 35,6 млрд руб.

Полностью убыточным в регионе является производство бумаги и бумажных изделий. Среди организаций по обеспечению электроэнергией, газом и паром убыточными являются 62,3% организаций; обработке древесины и производство изделий из дерева и пробки, из соломки и материалов для плетения — 55,6%; производству электрического оборудования — 50%.

В число полностью прибыльных входят предприятия по производству одежды, компьютеров, электронных и оптических изделий, кокса и нефтепродуктов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

В целом 72,1% обследованных организаций региона завершили 10 месяцев с прибылью. Ее объем составил 355,5 млрд руб., что на 7,9% ниже показателя аналогичного показателя 2024 года.

Организации Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 319,9 млрд руб. Это на 13,2% ниже уровня предыдущего года. В их число не вошли субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, госучреждения, организации с численностью до 15 человек.