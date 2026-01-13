Ричмонд
В Казахстане хотят снизить износ сетей водоснабжения до 33%

В Казахстане планируют сократить уровень износа сетей водоснабжения с 38% до 33% к 2030 году. Об этом рассказал вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 13 января.

Источник: Курсив

Масштаб модернизации.

Планы по коммунальной инфраструктуре, связанной с водоснабжением и водоотведением, зафиксированы в Национальном проекте по модернизации энергетического и коммунального секторов.

В рамках нацпроекта до 2030 года планируется модернизировать 5 тыс. км водопроводных сетей, 2,8 тыс. км сетей водоотведения, а также канализационно-очистные сооружения в 45 городах страны. В сфере водоотведения уровень изношенности сетей предполагается снизить с 54% до 41% к 2030 году.

Одной из ключевых проблем отрасли, по словам Кажкенова, остается состояние городских канализационно-очистных сооружений (КОС). Большинство из них было построено более 50 лет назад, а средний уровень износа превышает 65%. В прошлом году в Актау и Ленгере запустили обновленные КОСы. До конца 2026 года планируется запуск в Атырау, Кызылорде, Каркаралинске и Каражале.

Всего для обновления систем водоснабжения и водоотведения в Казахстане планируется привлечь около 1,9 трлн тенге инвестиций.

Технический и финансовый операторы.

Для системного планирования и контроля проектов ввели новую структуру технического оператора. Он рассматривает заявки субъектов естественных монополий, согласовывает задания на проектирование с учетом приоритетного использования продукции казахстанского производства, проводит экспертизу технико-технологических решений и осуществляет мониторинг реализации проектов.

При этом технический оператор не дублирует функции заказчиков и акиматов, а обеспечивает единые требования к качеству.

Также в республике внедрили институт финансового оператора, который отвечает за определение источников и моделей финансирования проектов, а также за гарантирование тарифов. Ожидается, что эти меры позволят снизить риски проектных ошибок, ведущих к удорожанию и затягиванию сроков строительства.

Ранее «Курсив» рассказывал, как в Алматы модернизируют коммунальную инфраструктуру. В частности, уровень износа тепловых сетей в городе снизили до 54%.