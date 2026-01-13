В Казахстане хотят снизить износ сетей водоснабжения до 33%

Одной из ключевых проблем отрасли, по словам Кажкенова, остается состояние городских канализационно-очистных сооружений (КОС). Большинство из них было построено более 50 лет назад, а средний уровень износа превышает 65%. В прошлом году в Актау и Ленгере запустили обновленные КОСы. До конца 2026 года планируется запуск в Атырау, Кызылорде, Каркаралинске и Каражале.