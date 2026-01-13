МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в Беларуси в 2026 году. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило показатели ежемесячного роста цен. Это следует из постановления ведомства № 84 от 30 декабря 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В постановлении прописаны максимальные значения допустимого роста цен в каждом месяце 2026 года в процентном отношении к декабрю 2025 года. В частности, для января указанный показатель был определен в размере 0,7%. Что касается февраля, то указано 2%.
Для марта допустимый рост цен был определен на уровне 2,5%, а для апреля — 3,1%. Для мая данный показатель назван в размере 3,4%, для июня — 3,8%. МАРТ для июля допустимый рост цен установил на уровне 4%, для августа — 4,2%. Что касается сентября, то показатель определен в размере 4,9%, для октября — 5,5%, для ноября — 6,2%, а для декабря — 7%.
