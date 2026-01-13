Ричмонд
Казанский импортозамещенный вертолет «Ансат» готовится к сертификации

Летательный аппарат с отечественными двигателями ВК-650В уже выполнил 19 испытательных полетов.

Источник: Комсомольская правда

Импортозамещенный вертолет «Ансат» разработки Казанского вертолетного завода планируется сертифицировать в 2026 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Летательный аппарат с отечественными двигателями ВК-650В уже выполнил 19 испытательных полетов и завершил девять программ стендовых испытаний. Согласованы 52 из 53 необходимых программ сертификации. Первый полет модернизированного «Ансата» состоялся 2 сентября.

Обновленную версию отличают увеличенная до 800 километров дальность полета, возможность эксплуатации в жару до +50 градусов, современный автопилот и улучшенная композитная конструкция фюзеляжа.

Напомним, с января из Казани запустили прямые авиарейсы в Улан-Удэ. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше