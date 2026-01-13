Казанский импортозамещенный вертолет «Ансат» готовится к сертификации

Импортозамещенный вертолет «Ансат» разработки Казанского вертолетного завода планируется сертифицировать в 2026 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Летательный аппарат с отечественными двигателями ВК-650В уже выполнил 19 испытательных полетов и завершил девять программ стендовых испытаний. Согласованы 52 из 53 необходимых программ сертификации. Первый полет модернизированного «Ансата» состоялся 2 сентября.
Обновленную версию отличают увеличенная до 800 километров дальность полета, возможность эксплуатации в жару до +50 градусов, современный автопилот и улучшенная композитная конструкция фюзеляжа.
