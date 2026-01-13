Казанский импортозамещенный вертолет «Ансат» готовится к сертификации

Узнать больше по теме

Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга

Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.