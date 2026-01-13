Ликвидация «Воронежфармации» может занять два года

В конце 2024 года стало известно, что «Воронежфармация», контролировавшая государственные аптеки в регионе, является финансово несостоятельной организацией (банкротом) и в полной мере не может осуществлять свои функции. На основании этого было принято решение о реорганизации предприятия и передаче его функций двум государственным структурам.