Новый химзавод начали строить под Нижним Новгородом за 2,8 млрд рублей

В городе Дзержинске, Нижегородской области, компания «Синтез ОКА — Полиэфир» возводит комплекс по выпуску простых полиэфиров и полиалкиленгликолей. Согласно информации от пресс-службы организации, открытие запланировано на конец 2026 года.
К настоящему времени успешно завершены первые две ключевые стадии проекта. Произошло расширение складских помещений для готовой продукции, также получено разрешение от областного Минстроя на ввод объекта в эксплуатацию. Общие инвестиции на данном этапе составили 1,5 млрд рублей, при этом полный бюджет проекта оценивается в 2,8 млрд рублей.
По словам Сергея Похвалинского, заместителя генерального директора компании-подрядчика, отвечающего за капитальное строительство, ход работ соответствует утвержденному графику.
Кроме того, планируется капитальный ремонт заброшенного здания, предназначенного для размещения персонала нового производства. В соответствии с планом, на первом этаже будет организована производственная аналитическая лаборатория, на втором — ремонтные мастерские, на третьем — бытовые помещения для сотрудников, а на четвертом — административные офисы.
Предприятие станет поставщиком сырья для производства синтетических масел, гидравлических и смазочно-охлаждающих жидкостей специального назначения, а также простых полиэфиров.
Реализация данного проекта осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности РФ (ФРП), который предоставил компании льготный заем в размере 782 млн рублей. Выделенные средства направлены на приобретение и ввод в эксплуатацию необходимого оборудования.
Ранее сообщалось, что новый рынок откроют в Нижнем Новгороде к концу 2027 года.