Новый химзавод начали строить под Нижним Новгородом за 2,8 млрд рублей

К настоящему времени успешно завершены первые две ключевые стадии проекта. Произошло расширение складских помещений для готовой продукции, также получено разрешение от областного Минстроя на ввод объекта в эксплуатацию. Общие инвестиции на данном этапе составили 1,5 млрд рублей, при этом полный бюджет проекта оценивается в 2,8 млрд рублей.