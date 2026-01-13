Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительные гипермаркеты OBI переименуют в Нижнем Новгороде

Сеть строительных гипермаркетов OBI готовится к масштабному ребрендингу.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Все магазины будут переименованы в «DOM Лента». Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

В Нижнем Новгороде насчитывается два таких магазина — в ТРЦ «МЕГА» и ТРК «Фантастика». Ребрендинг охватит все 25 действующих магазинов сети, работающих в 11 городах страны. Первоначально OBI принадлежала немецкой компании OBI GmbH, которая начала работу в России в 2003 году. Однако в 2022 году иностранный собственник покинул российский рынок, и магазины временно приостановили деятельность. Позднее гипермаркеты возобновили работу под управлением новых владельцев. В апреле 2025 года долю в компании приобрели структуры «Севергрупп», что и стало причиной текущих изменений.

Ранее сообщалось, что нижегородцы направили письмо основательнице Wildberries из-за строительства склада в Новинках.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше