Строительные гипермаркеты OBI переименуют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде насчитывается два таких магазина — в ТРЦ «МЕГА» и ТРК «Фантастика». Ребрендинг охватит все 25 действующих магазинов сети, работающих в 11 городах страны. Первоначально OBI принадлежала немецкой компании OBI GmbH, которая начала работу в России в 2003 году. Однако в 2022 году иностранный собственник покинул российский рынок, и магазины временно приостановили деятельность. Позднее гипермаркеты возобновили работу под управлением новых владельцев. В апреле 2025 года долю в компании приобрели структуры «Севергрупп», что и стало причиной текущих изменений.