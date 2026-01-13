Ричмонд
В Башкирии Бирск исключили из списка городов со льготной ипотекой

Бирск исключен из обновленного списка городов для покупки жилья на вторичном рынке по программе «Семейной ипотеки». Измененный федеральный перечень опубликовал «Дом.РФ». В него добавили 22 новых города и исключили 15.

Источник: Башинформ

Таким образом, в Башкирии купить жилье по льготной ставке на вторичном рынке теперь можно в 11 городах. Когда только стартовала программа, весной 2025 года, она распространялась на 14 городов республики. Во втором полугодии прошлого года список впервые обновили, тогда в него не попали Благовещенск и Туймазы.

Напомним, льготную ипотеку на «вторичку» распространили только в тех городах, где строится не больше двух новых многоквартирных домов. Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе минстроя республики, три города теперь не попадают в программу из-за того, что выросли объемы жилищного строительства.

«В данных городах стали строить больше. Причем жилье возводится по социальным программам. В новостройках квартиры получают дети-сироты и участники программы по переселению из аварийного жилья. Минстрой республики продолжает планомерную работу по развитию жилищного строительства в Башкирии», — отметила пресс-секретарь ведомства Анастасия Сабликова.