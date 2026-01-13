Средний прожиточный минимум на Кубани увеличился почти до 19 тысяч рублей

Прокуратура Краснодарского края напомнила жителям региона об индексации социальных выплат, пособий и компенсаций, которая вступила в силу с 1 января 2026 года. Изменения коснулись минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и различных страховых выплат.
Рост МРОТ и зарплат.
Одним из ключевых изменений стало увеличение минимального размера оплаты труда более чем на 20%. Теперь МРОТ составляет 27 093 рубля (для сравнения, в прошлом году он составлял 22 440 рублей).
«Это поспособствует увеличению зарплат для порядка 4,5 млн человек», — отметили в ведомстве.
Прожиточный минимум.
Вслед за МРОТ увеличился и прожиточный минимум, который теперь составляет 18 939 рублей в среднем на душу населения. При этом для разных категорий граждан установлены свои параметры: для трудоспособного населения — 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 ₽
Выплаты по больничным листам.
С 1 января изменились нормативы выплат по временной нетрудоспособности. Теперь размер компенсации за один день болезни зависит от трудового стажа: более восьми лет — 890,73 рубля в день, при стаже от пяти до восьми лет — 712,58 рубля за день, а если стаж менее пяти лет — 534,44 рубля в день.
Максимальная сумма выплаты за день болезни теперь может достигать 6 827,40 рубля (без учета районных коэффициентов).
Поддержка материнства и детства.
Выросли также пособия по беременности и родам. При стандартном течении беременности минимальная выплата составит 124 702 рублей, а максимальная — 955 836 рублей. В случае осложненных родов суммы варьируются от 138,9 тысячи до 1,06 млн рублей. При многоплодной беременности максимальная выплата может составить 1,32 млн рублей.
Также прокуратура отмечает рост единого пособия при беременности. Его размер по-прежнему привязан к прожиточному минимуму для трудоспособного населения в регионе и составляет 50, 75 или 100% от этой суммы в зависимости от доходов семьи.