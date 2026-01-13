Средний прожиточный минимум на Кубани увеличился почти до 19 тысяч рублей

С 1 января изменились нормативы выплат по временной нетрудоспособности. Теперь размер компенсации за один день болезни зависит от трудового стажа: более восьми лет — 890,73 рубля в день, при стаже от пяти до восьми лет — 712,58 рубля за день, а если стаж менее пяти лет — 534,44 рубля в день.