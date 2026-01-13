Ричмонд
По итогам декабря годовая инфляция в Беларуси оказалась ниже 7%

По итогам декабря годовая инфляция в Беларуси оказалась на уровне 6,8%. Напомним, месяцем ранее она выросла до 7%. Это следует из данных Белстата. ﻿

Источник: Office Life

С апреля ниже 7% инфляция опускалась только по итогам октября, когда была на уровне 6,9%.

По итогам декабря к ноябрю цены выросли на 0,3%.

В декабре годовая инфляция по продовольственным товарам оказалась 9% против 9,9% месяцем ранее. За последний месяц года цены выросли на 0,4%.

Инфляция по непродовольственным товарам выросла с 2,6 до 3%. За месяц цены прибавили 0,2%.

Что касается услуг, тут показатель годовой инфляции также вырос — с 7,7 до 8%. За месяц — плюс 0,3%.

По прогнозам, в 2026 году инфляция не должна превысить 7%. В Нацбанке отмечали, что эти планы даны «с определенной форой», поэтому намерены жестко выдерживать планы по инфляции, по крайней мере по базовой, а также принимать все меры для того, чтобы не выйти за 5%.

Ранее глава Национального банка Роман Головченко также рассказывал, что в Беларуси наблюдали «достаточно аномальную для декабря ситуацию по инфляции». По его словам, она была «практически нулевая за три недели декабря».

Так, по оценке Нацбанка, в декабре базовая инфляция к соответствующему месяцу прошлого года оказалась 7,3%. В ноябре она была 7%. Регулируемые цены и тарифы за это время выросли на 6,4%, в ноябре этот показатель был 6,2%. В то же время сезонные цены на плодоовощную продукцию прибавили всего 1,3%, хотя в ноябре годовой рост был 12,7%.