Что нужно знать о новых тарифах на электроэнергию в Ростове

С 1 января 2026 года в Ростовской области новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей начали действовать.

Об этом сообщает Правительство Ростовской области. Они заменяют прежнюю систему социальной нормы и дифференцируют плату по трем диапазонам потребления. Теперь расчет будет идти по льготному тарифу для базовых нужд, по экономически обоснованному — для стандартного потребления и по коммерческому — для объемов, значительно превышающих бытовые нужды. Компания будет распределять весь объем потребленной электроэнергии по этим категориям. Потребители с электроотоплением в отопительный период будут платить по повышенным тарифам. При этом для расчета общедомовых нужд и для многодетных семей дифференциация по диапазонам действовать не будет. Чтобы получить льготы, потребителям нужно предоставить подтверждающие документы в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Тем, у кого для электроотопления или статуса многодетной семьи уже была оформлена повышенная социальная норма, повторно подавать документы не потребуется. Региональная служба по тарифам Ростовской области утвердила конкретные размеры диапазонов и тарифов своим постановлением № 760 от 26 декабря 2025 года.

Ознакомиться с подробной информацией о новых тарифах можно на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону».