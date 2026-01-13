Что нужно знать о новых тарифах на электроэнергию в Ростове

Об этом сообщает Правительство Ростовской области. Они заменяют прежнюю систему социальной нормы и дифференцируют плату по трем диапазонам потребления. Теперь расчет будет идти по льготному тарифу для базовых нужд, по экономически обоснованному — для стандартного потребления и по коммерческому — для объемов, значительно превышающих бытовые нужды. Компания будет распределять весь объем потребленной электроэнергии по этим категориям. Потребители с электроотоплением в отопительный период будут платить по повышенным тарифам. При этом для расчета общедомовых нужд и для многодетных семей дифференциация по диапазонам действовать не будет. Чтобы получить льготы, потребителям нужно предоставить подтверждающие документы в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».