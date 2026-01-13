Виталий Хоценко рассказал о переходе омских ТЭЦ с угля на газ

В Омске продолжается дискуссия о переходе городских теплоэлектростанций с угля на природный газ. Напомним, что ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 изначально проектировались в советское время под использование экибастузского угля — топлива с высокой зольностью, которое сегодня становится все менее приемлемым с точки зрения экологии. Вопрос перехода котельных на газ находится под контролем региональной власти.
Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, тема перевода ТЭЦ на газ постоянно находится в повестке. Работа ведется совместно с «Газпромом», Минэнерго России, «Интер РАО» и правительством страны. Однако процесс сдерживается рядом объективных факторов.
«Ключевой из них — ограниченная пропускная способность магистрального газопровода, обслуживающего регион через систему “Газпром трансгаз Томск”. Увеличение мощностей планируется не ранее 2029−2030 годов, что делает полный переход на газ невозможным в ближайшей перспективе», — отметил губернатор на пресс-конференции со СМИ.
Также Виталий Хоценко отметил, что в эпоху СССР приоритетом было развитие месторождений и обеспечение сбыта угля, а не экологические последствия. Тогда распределение производственных сил по стране предполагало строительство энергетических объектов именно под доступное твердое топливо, особенно в регионах с низким уровнем газификации — каковой остается значительная часть Сибири и по сей день.
Тем не менее, все стороны — включая руководство «Интер РАО» и «ТГК-11» — признают необходимость движения в этом направлении. На встрече в прошлом году с руководителем компании было подтверждено четкое понимание важности решения экологических проблем, связанных с угольной генерацией.
«Мы эту тему не закрываем и не даем ей исчезнуть из поля зрения. Это сложная, многофакторная и дорогостоящая задача, но путь к ее решению уже намечен», — подытожил тему Виталий Хоценко.