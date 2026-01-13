Ставку по ипотеке сделают зависимой от количества детей

По его словам, сейчас все семьи, независимо от количества детей, могут получить льготную ипотеку под 6%. Однако такой подход не создает достаточного стимула для повышения рождаемости. Аксаков в интервью телеканалу «Россия 24» пояснил, что после рождения первого ребенка ставка по льготной ипотеке будет составлять 10%, после второго — 6%, а при наличии трех и более детей — 4%. Также он отметил, что ставка будет снижаться вместе с ключевой ставкой Центрального банка.
29 декабря в интервью газете «Известия» Аксаков заявил, что ставку по семейной ипотеке могут автоматически снижать при рождении детей. По его мнению, такой механизм должен быть закреплен в законодательстве для дополнительной поддержки рождаемости. Он уточнил, что условия кредита должны улучшаться автоматически, без необходимости оформления новой ипотеки, если в семье уже есть один ребенок, а затем рождается второй или третий.