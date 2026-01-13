Ставку по ипотеке сделают зависимой от количества детей

По его словам, сейчас все семьи, независимо от количества детей, могут получить льготную ипотеку под 6%. Однако такой подход не создает достаточного стимула для повышения рождаемости. Аксаков в интервью телеканалу «Россия 24» пояснил, что после рождения первого ребенка ставка по льготной ипотеке будет составлять 10%, после второго — 6%, а при наличии трех и более детей — 4%. Также он отметил, что ставка будет снижаться вместе с ключевой ставкой Центрального банка.