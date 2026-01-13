Беларусь засеяли фиолетовой омской пшеницей

Беларусь начала крупносерийное изготовление уникального хлеба из проросшей фиолетовой пшеницы. Ранее экспериментальная продукция перешла на стадию промышленного производства и поступила в розничные сети. Выпускается этот хлеб предприятиями Минской области, ориентируясь на концепцию здорового питания и продукции с повышенной ценностью.
Фиолетовая пшеница, привезенная из Омска, была высажена в апреле 2025 года на территории около 20 га. Сейчас на ее основе выпускаются две разновидности продукта: в Солигорске — «Хожевский зерновой», содержащий 67% фиолетовой пшеницы, и в Вилейке — «Дар Земли» с включением 15%. Первая партия хлеба появилась на полках магазинов еще в конце декабря 2025-го.
Особенность нового изделия заключается в сохранении естественного насыщенного цвета без добавления искусственных красителей, применение которых в производстве хлеба недопустимо. Эксперты считают проект важным этапом диверсификации рынка хлебобулочных изделий и внедрения инновационных решений в отрасль.
Напомним, что помимо пшеницы, согласно данным с упаковки, в состав «фиолетового хлеба» также входят: дрожжи хлебопекарные прессованные, соль пищевая, сахар белый, масло подсолнечное. Отмечается, что изделие может содержать следы кунжута, молочных и яичных продуктов.
Сам же сорт фиолетовой пшеницы, из которого изготавливают хлеб, создан учеными Омского ГАУ. Сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений.