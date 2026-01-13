Беларусь засеяли фиолетовой омской пшеницей

Фиолетовая пшеница, привезенная из Омска, была высажена в апреле 2025 года на территории около 20 га. Сейчас на ее основе выпускаются две разновидности продукта: в Солигорске — «Хожевский зерновой», содержащий 67% фиолетовой пшеницы, и в Вилейке — «Дар Земли» с включением 15%. Первая партия хлеба появилась на полках магазинов еще в конце декабря 2025-го.