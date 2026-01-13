Как не попасть под статью об отмывании доходов при переводах

В декабре 2025 года челябинка Рузалина Мищанчук столкнулась с блокировкой своей карты в одном из банков. Женщина попала под подозрение в отмывании доходов: многодетная мама собирала деньги на новогодние подарки детям и оплачивала покупки со своей карты.
Chel.aif.ru запросил информацию и получил официальный ответ от Центрального банка России и Росфинмониторинга о том, что нужно знать о ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и как избежать подозрения в противоправных финансовых действиях и куда обращаться за помощью и жалобами на финучреждение.
Деньги на подарки привели к блокировке карты
Рузалина Мищанчук, столкнувшаяся с подозрением в легализации доходов, написала в чат поддержки финансового учреждения, что деньги, а их за несколько дней пришло порядка 50 тысяч рублей, переводят ей родители из двух первых классов челябинской школы. Объяснила, что средства перечисляют на покупку сладких подарков от Деда Мороза, и предложила сотрудникам банка вступить в группу родителей школьников, чтобы они убедились в предназначении денег.
Банк, рассмотрев обращение, ответил, что предлагает единственное решение — вывод средств на карту стороннего финансового учреждения. Но её счёт будет заблокирован, и в этом банке отныне ей запрещено открывать другие.
«Деньги мне вернули, — рассказала Мищанчук корреспонденту chel.aif.ru, — Сейчас мой чат с поддержкой пуст, счёт остался заблокирован. Подарки мы купили. Всё хорошо, я сняла наличные с другого банка».
Что же делать, чтобы не попасть в такую же неприятную ситуацию?
Федеральная служба по финансовому мониторингу ответила chel.aif.ru, что обязанность оценивать риски совершения клиентами операций, а также принимать меры по минимизации таких рисков, антиотмывочным законодательством возложена на финансовые организации:
«Перечень случаев, в рамках которых финансовые организации вправе приостановить операцию клиента или отказать в ее совершении, установлен пунктами 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, — говорится в сообщении. — Вместе с тем ограничение возможности проведения финансовых операций может быть обусловлено не только нормами антиотмывочного законодательства, но и иными нормативными правовыми актами, в частности, последовательными изменениями, внесенными в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”».
Кредитные организации обязаны проверять переводы на признаки мошенничества и при их наличии приостанавливать операции. Такие признаки устанавливаются Банком России и включают в себя, в том числе, несоответствие характера, параметров и объема проводимой операции операциям, которые обычно совершает клиент; сумму осуществления операции; периодичность (частоту) операций и другие.
Росфинмониторинг советует для снижения рисков, связанных с приостановкой операций при проведении сборов на банковскую карту физического лица, использовать специальные сервисы для сбора в онлайн приложениях кредитных организаций, а также указывать назначение платежа.
Жалуйтесь!
«Для того, чтобы разрешить возникшее недоразумение или сложность во взаимоотношениях с финансовой организацией, рекомендуем гражданам сначала обратиться за разъяснениями в свой банк. Если же ответ, полученный из банка, не удовлетворит клиента, рекомендуем обратиться в интернет-приемную Банка России. К обращению надо приложить имеющиеся в распоряжении человека документы, в том числе ответы банка», — уточнили chel.aif.ru в отделении Банка России по Челябинской области.
Исполняя требования закона, банки анализируют операции клиента на предмет выявления предположительно совершаемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма операций (подозрительные операции). Выявив подозрительную операцию, банк вправе отказать клиенту в её проведении.
Если банк отказал в проведении операции, то он, не позднее пяти рабочих дней с даты отказа, обязан сообщить клиенту о дате и причинах принятия соответствующего решения. Такое решение можно оспорить, обратившись в банк и предоставить документы и (или) сведения, которые, по мнению клиента, могут свидетельствовать об отсутствии оснований для принятия банком решения об отказе. Если банк не изменит своего решения, то можно обратиться через интернет-приемную Банка России в межведомственную комиссию (МВК).
Подробнее о взаимодействии с банком в случае отказа в проведении операции, способах оспаривания такого решения банка можно ознакомиться в методических рекомендациях.
«Если банк никак не объясняет свои действия, целесообразно обратиться письменно и потребовать объяснения причины блокировки. Такое обращение может быть направлено на официальный электронный или почтовый адрес банка либо вручено лично в ближайшем отделении. В последнем случае на копии обращения следует получить отметку у сотрудника банка о принятии обращения с указанием даты принятия, — разъяснили chel.aif.ru в Банке России. — Банк должен отреагировать на ваше обращение в течение 15 рабочих дней. Если в этот срок ответ не придет или в нем не будет внятных объяснений, почему произошла блокировка и как можно ее снять, жалуйтесь в интернет-приемную Банка России».