Как не попасть под статью об отмывании доходов при переводах

«Если банк никак не объясняет свои действия, целесообразно обратиться письменно и потребовать объяснения причины блокировки. Такое обращение может быть направлено на официальный электронный или почтовый адрес банка либо вручено лично в ближайшем отделении. В последнем случае на копии обращения следует получить отметку у сотрудника банка о принятии обращения с указанием даты принятия, — разъяснили chel.aif.ru в Банке России. — Банк должен отреагировать на ваше обращение в течение 15 рабочих дней. Если в этот срок ответ не придет или в нем не будет внятных объяснений, почему произошла блокировка и как можно ее снять, жалуйтесь в интернет-приемную Банка России».