«Узвторцветмет» перенесут из Ташкента: устаревшие печи утилизируют, воздух станет чище

Vaib.uz (Узбекистан. 13 января). Специальная комиссия приняла беспрецедентное решение, которое должно заметно улучшить экологическую ситуацию в Янгихаётском и Сергелийском районах, а также в целом по Ташкенту. Речь идёт о передислокации завода «Узвторцветмет», относящегося к объектам с высоким экологическим риском.

Источник: Vaib.Uz

Согласно принятому решению, предприятие прекратит производственную деятельность в Янгихаётском районе и будет перенесено в другой регион страны. При этом устаревшие и экологически вредные плавильные печи подлежат утилизации, а не перевозке. Это означает, что один из наиболее проблемных источников промышленного загрязнения в южной части столицы будет полностью выведен из городской среды.

В новом месте для предприятия планируется строительство современного промышленного комплекса с нуля. Он будет оснащён технологически более совершенным оборудованием, а также полным набором очистных и фильтрационных систем, соответствующих современным экологическим требованиям. Конкретный регион размещения нового завода пока не раскрывается.

Важно отметить, что «Узвторцветмет» — это уникальное для Центральной Азии предприятие. Оно является единственным специализированным заводом в регионе, который занимается заготовкой и переработкой лома и отходов цветных металлов, производством сплавов цветных металлов, а также товаров народного потребления.

Таким образом, принятое решение не означает закрытие стратегически важного производства, а наоборот — его глубокую технологическую модернизацию с одновременным снижением экологической нагрузки на Ташкент. Для жителей Янгихаёта и Сергелийского района это может стать одним из самых ощутимых шагов к улучшению качества воздуха за последние годы.