«Узвторцветмет» перенесут из Ташкента: устаревшие печи утилизируют, воздух станет чище

Согласно принятому решению, предприятие прекратит производственную деятельность в Янгихаётском районе и будет перенесено в другой регион страны. При этом устаревшие и экологически вредные плавильные печи подлежат утилизации, а не перевозке. Это означает, что один из наиболее проблемных источников промышленного загрязнения в южной части столицы будет полностью выведен из городской среды.