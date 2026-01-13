Новая ЛЭП Вулканешты — Кишинев заработает в марте этого года — Минэнерго

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Новая линия энергопередачи Вулканешты — Кишинев должна начать работать в конце февраля-начале марта, заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету. По его словам, строительные бригады в настоящее время ожидают благоприятных погодных условий для начала испытаний новой ЛЭП.
По словам министра, строительные работы на линии уже завершены, однако испытания пока не могут быть проведены из-за сложных погодных условий.
«Строительные работы были завершены еще в декабре. Начало испытаний было запланировано на вторую половину декабря, однако технические стандарты тестирования предусматривают условие — линия должна быть сухой. Но в декабре, во второй половине месяца, были дожди и снегопады. Поэтому подрядчик начнет испытания, когда позволит погода», — заявил министр энергетики в эфире Radio Moldova.
Жунгиету добавил, что при благоприятных погодных условиях на завершение всех работ потребуется еще около двух месяцев.
«Потребуется еще около двух месяцев, чтобы завершить все работы, провести тестирование и, возможно, к концу февраля-началу марта по этой линии пройдут первые киловатты электроэнергии», — сказал он.
Министр также отметил, что стоимость инвестиций отразится на тарифах на электроэнергию.
«Речь идет о корректировке примерно на 5%, то есть на несколько банов», — заверил Жунгиету.
Работы по прокладке линии Вулканешты — Кишинев, ранее несколько лет существовавшей только на бумаге, фактически начались в апреле 2024 года и являются частью проекта развития энергосистемы, финансируемого Группой Всемирного банка. Его стоимость на момент запуска составляла 61 миллион евро, из которых около 27 миллионов евро планировалось потратить на строительство линии. С практической точки зрения проект предусматривает строительство 158 километров линии энергопередачи мощностью 400 кВт на 511 опорах.
Ранее в правительстве Молдовы заявили о намерении завершить строительство ЛЭП Вулканешты — Кишинев до конца 2025 года. Осенью 2025 -го глава Минэнерго Жунгиету заявлял, что строящаяся ЛЭП может быть сдана в эксплуатацию уже в январе 2026 года. Однако в указанный срок.