В ХМАО выставили на продажу самый большой в регионе тренажерный зал. Скрин

В Сургуте выставили на продажу фитнес-клуб премиум-класса с крупнейшим в ХМАО тренажерным залом. Объявление о реализации помещения площадью почти три тысячи квадратных метров на улице 30 лет Победы появилось на доске-интернет-объявлений. Продавец оценил объект с действующим бизнесом в 95 млн рублей и предложил рассрочку на индивидуальных условиях.