В ХМАО выставили на продажу самый большой в регионе тренажерный зал. Скрин

Фитнeс-клуб в Сургуте продают почти за 100 млн рублей.
В Сургуте выставили на продажу фитнес-клуб премиум-класса с крупнейшим в ХМАО тренажерным залом. Объявление о реализации помещения площадью почти три тысячи квадратных метров на улице 30 лет Победы появилось на доске-интернет-объявлений. Продавец оценил объект с действующим бизнесом в 95 млн рублей и предложил рассрочку на индивидуальных условиях.
«Продаeтся премиальный фитнeс-клуб “Evolution Fit”. Мы готовы предоставить полную финансовую отчетность за последние периоды, провести детальную экскурсию и познакомить с командой», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Владелец также указал на высокую проходимость района и развитую инфраструктуру вокруг объекта.
Согласно описанию лота, здание изначально спроектировано под фитнес: все площади находятся в собственности, высота потолков около 6,5 метра. Это позволяет размещать тяжелое тренажерное оборудование, организовывать зоны функционального тренинга и кроссфита, а также при необходимости расширять форматы услуг.
Продавец отметил, что будущий владелец может добавить СПА-зону, солярий, фитнес-бар или дополнительные залы без капитальной реконструкции. При этом собственник готов рассмотреть не только полную продажу бизнеса, но и долгосрочную аренду, а также реализацию помещения без действующего клуба.
На страницах фитнeс-клуба соцсетях подчеркивается, что в клубе работает самый большой тренажерный зал в ХМАО. При этом организованы детские авторские классы, есть зал для кроссфита, хаммам, солярий, детская комната и спорт-бар.
Ранее на интернет-площадках уже появлялись объявления о продаже крупной коммерческой недвижимости в Сургуте. В прошлом году на улице Сосновой выставили недостроенный торговый центр площадью 4450 кв. м за 150 млн рублей, а в центральном районе города предлагали функционирующий ТЦ на 12 тыс. кв. м стоимостью более 1 млрд рублей.
В соцсетях указано, что фитнес-клуб начал работу в 2006 году.