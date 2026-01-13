Трамп заявил, что США добиваются снижения цен на нефть до $53 за баррель

Соединенные Штаты Америки надеются на снижение цены на нефть на мировых рынках до отметки 53 долларов за баррель, сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Я бы хотел это увидеть», — сказал он в беседе с представителями СМИ в Детройте, где находится с рабочей поездкой.
Трамп отметил, что сейчас цена на нефть находится на отметке 58 долларов за баррель.
Ранее глава Белого дома заявил, что США планируют снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. Благодаря этому Вашингтон «очень выгодным образом» восстановит Боливарианскую республику, отметил Трамп.
