Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 14 января Старый Новый год

Национальный банк изменил валютные курсы на 14 января, среду. В частности, на Старый Новый год стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, потяжелел в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на Старый Новый год в среду, 14 января, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9164 белорусского рубля, 1 евро — 3,4038 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7085 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 13 января, курс евро и курс доллара были понижены, а курс российского рубля повысился в среду, 14 января. Сильнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0128 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0188 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0056 белрубля.
