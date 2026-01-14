В ФРГ заявили о крахе бизнес-модели из-за нехватки энергоресурсов из России

Политик подчеркнула, что курс на энергетический переход показал свою несостоятельность и должен быть остановлен. Вайдель выступила за возвращение атомной энергетики и восстановление доступа к недорогим газу и нефти, считая их ключевым фактором для сохранения промышленного потенциала Германии.