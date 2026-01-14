Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что отказ от энергоресурсов из России негативно отражается на экономике ФРГ и подрывает основы модели, которая, по её мнению, десятилетиями обеспечивала стране устойчивое развитие.
Политик подчеркнула, что курс на энергетический переход показал свою несостоятельность и должен быть остановлен. Вайдель выступила за возвращение атомной энергетики и восстановление доступа к недорогим газу и нефти, считая их ключевым фактором для сохранения промышленного потенциала Германии.
Она также напомнила, что благодаря импорту доступных энергоресурсов страна смогла выстроить мощное производство, стать лидером в автомобилестроении, химической промышленности и сфере патентов. По её оценке, без низких затрат на энергию конкурентоспособность немецкой экономики фактически исчезает.
Ранее в «Газпроме» сообщили о рекордном отборе газа из европейских хранилищ на фоне низких температур. В компании уточнили, что 5 и 6 января европейские страны отобрали максимальные для этих дат суточные объёмы газа за всю историю наблюдений.