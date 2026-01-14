Toyota зарегистрировала в РФ товарный знак Lexus

Ранее Kia зарегистрировала в России новые товарные знаки. Покинувшая российский рынок южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с собственным логотипом со сроком действия до 2034 года. Заявки в Роспатент были поданы ещё в августе и октябре 2024 года. Новые регистрации позволяют компании продавать под этими знаками легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.