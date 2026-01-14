В Тюмени не могут найти желающих купить здание банка в центре города

Офис площадью почти две тысячи квадратных метров продают за 143 млн рублей.
В центре Тюмени повторно выставили на продажу здание бывшего офиса банка «Открытие», однако желающих его купить пока нет. Нежилое помещение площадью почти две тысячи квадратных метров на улице 8 Марта в Центральном районе города собственник продает по стартовой цене в 143,1 млн рублей через процедуру торгов на понижение. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Продается нежилое помещение, состоящее из трех этажей. Оно расположено в многоквартирном доме. Объект полностью оснащен коммуникациями и инженерными системами. Расположен в центральной части города», — отмечается на сайте «Авито».
Причиной нового объявления стала неудачная попытка реализовать объект в конце декабря 2025 года. Тогда аукцион не состоялся из-за полного отсутствия заявок. Комиссия признала невозможным проведение торгов. Согласно общедоступной информации, ранее в этом здании располагалось отделение банка «Открытие».
