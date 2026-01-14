Ричмонд
Казахстан усиливает позиции на мировой цифровой арене

Сегодня состоялась встреча Постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и других международных организациях Кайрата Торебаева с Генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин.

Источник: DKNews.kz

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и одной из ключевых международных структур в сфере цифровых технологий и телекоммуникаций, передает DKNews.kz.

В ходе встречи казахстанский дипломат передал Генеральному секретарю официальное приглашение от Президента Республики Казахстан принять участие в Региональном экологическом саммите. При этом была особо подчеркнута важность расширения взаимодействия в области цифровых решений, направленных на достижение целей устойчивого развития.

Фокус на цифровизацию и устойчивое развитие.

Участники встречи отметили, что цифровые технологии играют все более значимую роль в решении экологических и социальных задач. В этом контексте Казахстан выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с МСЭ, в том числе по линии внедрения цифровых инструментов для устойчивого развития и «зеленой» повестки.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам подготовки к Полномочной конференции МСЭ 2026 года. Казахстан подтвердил готовность к активному участию в работе организации и заинтересованность в укреплении своих позиций на международной цифровой площадке.

Расширение практического сотрудничества.

В ходе переговоров также обсуждались возможности расширения практического взаимодействия. Речь шла о проработке совместных мероприятий на площадке МСЭ с участием экспертов из Казахстана, а также об обмене опытом в сфере телекоммуникаций, цифровой трансформации и инноваций.

Стороны сошлись во мнении, что более тесное сотрудничество позволит не только усилить международные позиции Казахстана в цифровой сфере, но и внести вклад в развитие глобальных подходов к использованию технологий в интересах устойчивого и инклюзивного роста.