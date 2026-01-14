Казахстан усиливает позиции на мировой цифровой арене

Участники встречи отметили, что цифровые технологии играют все более значимую роль в решении экологических и социальных задач. В этом контексте Казахстан выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с МСЭ, в том числе по линии внедрения цифровых инструментов для устойчивого развития и «зеленой» повестки.