Хозяин переезжает: в Новом Уренгое продают кафе, которое работало четыре года

Кафе готово одновременно принять около 30 человек.
В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставили действующее кафе с четырехлетней историей работы. Объявление о реализации готового бизнеса разместил владелец заведения на сервисе онлайн-объявлений «Авито». Он назначил за объект цену в восемь миллионов рублей.
«Продаю в связи с переездом. Успешный бизнес, работает с 2021 года. Лучшая локация в городе. Оборот около 22 млн рублей в год. В стоимость включен обеспечительный платеж аренды на два месяца», — говорится в сообщении на «Авито».
Владелец подчеркивает, что кафе занимает одну из самых выгодных локаций в Новом Уренгое. Объект расположены на ул. Сибирская. У пекарни есть профиль в 2ГИС, где указан довольно высокий рейтинг от пользователей — 4,6 балла из пяти максимальных.
Ранее в ЯНАО уже проходили крупные сделки в сфере общепита и гостиничного бизнеса. Так, трехзвездочную гостиницу «Айсберг» в Надыме, ранее принадлежавшую дочке «Газпрома» и выставлявшуюся за 263,5 млн рублей, приобрел предприниматель из Нового Уренгоя Руслан Газибагандов.
Автор сопровождает объявление подборкой фотографий.