Казахстан расширяет экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией

Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провел встречу с сопредседателем Делового совета Казахстан — Саудовская Аравия Ахмедом Аль-Дахилем.

Источник: DKNews.kz

Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, передает DKNews.kz.

В ходе переговоров особое внимание было уделено роли Делового совета как ключевой площадки для развития инвестиционного взаимодействия, расширения деловых контактов и запуска совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.

Деловой совет как точка роста.

Казахстанский дипломат подчеркнул, что активное использование потенциала Делового совета может стать важным инструментом для привлечения инвестиций, установления прямых связей между бизнес-сообществами и реализации конкретных инициатив, представляющих взаимный интерес.

Со своей стороны Ахмед Аль-Дахиль отметил значительный потенциал сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией и подтвердил заинтересованность саудовской стороны в углублении взаимовыгодного партнерства.

Совместные мероприятия и визиты бизнес-делегаций.

По итогам встречи стороны договорились активизировать работу Делового совета, в том числе за счет проведения совместных деловых мероприятий, форумов и организации взаимных визитов бизнес-делегаций.

Ожидается, что такие шаги позволят придать новый импульс торгово-экономическому взаимодействию, укрепить инвестиционные связи и открыть дополнительные возможности для бизнеса двух стран.