Казахстан расширяет экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией

Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, передает DKNews.kz.
В ходе переговоров особое внимание было уделено роли Делового совета как ключевой площадки для развития инвестиционного взаимодействия, расширения деловых контактов и запуска совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.
Деловой совет как точка роста.
Казахстанский дипломат подчеркнул, что активное использование потенциала Делового совета может стать важным инструментом для привлечения инвестиций, установления прямых связей между бизнес-сообществами и реализации конкретных инициатив, представляющих взаимный интерес.
Со своей стороны Ахмед Аль-Дахиль отметил значительный потенциал сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией и подтвердил заинтересованность саудовской стороны в углублении взаимовыгодного партнерства.
Совместные мероприятия и визиты бизнес-делегаций.
По итогам встречи стороны договорились активизировать работу Делового совета, в том числе за счет проведения совместных деловых мероприятий, форумов и организации взаимных визитов бизнес-делегаций.
Ожидается, что такие шаги позволят придать новый импульс торгово-экономическому взаимодействию, укрепить инвестиционные связи и открыть дополнительные возможности для бизнеса двух стран.