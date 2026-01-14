В спецрайоне на острове Русском зарегистрированы новые резиденты

Крупный российский бизнес продолжает возвращаться на родину — в декабре прошлого года статус резидента специального административного района (САР) на острове Русском получили международная компания (МК) ООО «Сибур-Синопек Раббер Холдинг Компани» и МК ООО «ЭХЛ», холдинговая структура платежной компании «Элекснет», сообщает ИА PrimaMedia.
По данным ЕГРЮЛ, МК ООО «Сибур-Синопек Раббер Холдинг Компани» зарегистрировано 24 декабря 2025 года в посёлке Мелководный в результате редомициляции с Кипра компании Sibur-Sinopec Rubber Holding Company International LLC. Уставный капитал МК — 1 млн 061 тыс. 028 рублей.
Компания является совместным предприятием «СИБУРа» и китайской Sinopec, владеет Красноярским заводом синтетического каучука.
МК ООО «ЭХЛ» зарегистрировано 10 декабря 2025 года на острове Русском (пр-т Университетский) в результате редомициляции с Кипра компании Elecsnet Holding Limited.
Президент России Владимир Путин в конце декабря 2025 года подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных районах РФ — на основании усеченного пакета документов.
САР были создадны в августе 2018 года на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский во Владивостоке. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.
По данным Минэкономразвития РФ, начало октября 2025 года в САР было зарегистрировано 515 участников.