Илон Маск разочаровался в iPhone

Американский миллиардер Илон Маск возмутился новой сделкой Apple и Google. Об этом он заявил на странице в X.

Источник: Reuters

12 января Google объявила о заключении многолетнего соглашения с Apple, по которому нейросеть Google Gemini будет поддерживать работу помощника Siri и других функций искусственного интеллекта (ИИ) в iPhone. На событие отреагировал глава SpaceX и Tesla, который заявил, что Google получает слишком много власти.

«Это кажется неоправданной концентрацией власти для Google, учитывая, что у них также есть Android и Chrome», — подчеркнул Маск. Таким образом предприниматель дал понять, что разочарован положением дел и опасается того, что Google станет монополистом на рынке программного обеспечения.

Журналисты издания MacRumors заметили, что недовольство Маска можно понять. Предприниматель руководит компанией xAI, которая разрабатывает нейросеть Grok — конкурента Google Gemini. Также в 2025 году xAI подала иск против Apple и OpenAI, обвинив две компании в сговоре для обеспечения дальнейшего доминирования на рынке ИИ.

В начале января стало известно, что операционная система Windows 11 26H1 получит важные функции — в том числе возможность отключения нейросети Copilot. Также она будет заметно отличаться от 25H1, так как систему создадут на базе новой платформы.

